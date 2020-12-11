Москва, , 13:38 — REGNUM Рынок энергоносителей остается на восходящей траектории, опираясь на надежды восстановления потребления после начала массовой вакцинации против COVID-19 и текущие обнадеживающие признаки роста спроса в азиатских странах, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 11 декабря, на фоне ослабления аппетитов к риску на мировых рынках психологический рубеж тестируется на предмет поддержки. Котировки марки Brent после роста накануне до отметки в $51 снижаются на 0,86%. В случае если этот уровень устоит, возможно движение к $51−52,60.

Однако с учетом предстоящих выходных и растущей серии, достигшей шести недель, кряду большинство участников рынка скорее предпочтет зафиксировать прибыль. Следующая поддержка располагается на отметке в $49.

Накануне трейдеры подтолкнули котировки вверх более чем на 3% на новостях о переброске США стратегических бомбардировщиков B-52H на Ближний Восток в рамках «продолжающихся усилий по сдерживанию Ирана от любых агрессивных действий».

Это увеличило вероятность удар по ядерным объектам исламской страны, потенциально возможный сценарий согласно Axios, что нельзя исключать с учетом планов избранного президента Джо Байдена вернуть сделку с Ираном, из которой вышел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Также сыграло свою роль и расширение ЕЦБ программы выкупа активов с рынка на 500 млрд евро (часть средств в итоге может уйти в нефтяные контракты). На возможный рывок вверх на рынке энергоносителей ранее указывало отсутствие реакции на резкий рост запасов сырой нефти по данным минэнерго США сразу на 15,2 млн баррелей (столько же было в период первой волны COVID-19).

Перед выходными рынок уже сфокусировался на разногласиях по условиям Brexit и принятию пакета стимулов в США. В Еврокомиссии и премьер Великобритании указали на возросшие шансы «развода» в конце года без сделки.

В Конгрессе США препятствием для обсуждаемого пакета стимулов в $916 млрд служит особая позиция республиканцев в Сенате. На фоне существенного увеличения заявок на получение пособий по безработице 853 тыс. против 716 тыс. неделей ранее на фоне новых рекордов по числу инфицированных и смертей в США от COVID-19 участники рынка могут пересмотреть прогнозы темпов восстановления потребления энергоносителей, что вызовет давление в ценах на нефть.

Дополнительным тревожным знаком выступает возможное продление локдауна в Германии, что не исключил министр экономики этой страны Петер Альтмайер», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть к новым максимумам толкает вакцинация от COVID-19