Подгорица, , 13:26 — REGNUM Экономические аналитики считают, что решение о заимствовании 750 миллионов евро было ожидаемым и неизбежным. Напомним, что новый минфин разместил на внешнем рынке облигации, продав которые планируется возвращать предыдущие долги и покрыть дефицит бюджета.

Эксперты отмечают, что еще неизвестно, как будет потрачена часть, предназначенная для экономического развития.

С другой стороны, бывший министр финансов Рашко Коневич считает, что все было сделано непрозрачно и бремя кризиса снова легло на граждан.

Государственные облигации на сумму 750 млн евро на данный момент являются крупнейшим отдельным траншем долга Черногории.

Профессор экономического факультета Мичо Радович считает, что это было неизбежно и ожидаемо. Цена или процентная ставка немного выше по сравнению с прошлогодним государственным долгом в 500 миллионов евро, который, как и сейчас, новое правительство и старое представляют как успех Черногории.