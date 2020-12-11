Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В Ростовской области могут смягчить так называемые «новогодние запреты». Такое развитие событий не исключил донской губернатор Василий Голубев в ходе онлайн-общения с бизнес-сообществом.

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«Мы основательно над этим думаем. У нас несколько аналитических документов присутствует. Решение, которое принимается, это решение не в кабинете губернатора. Это множество мнений самых разных структур, которые имеют к этому отношение, включая Роспотребнадзор. Я предполагаю, что часть решений может быть принята на следующей неделе. Но я не предопределяю, какие это будут решения. Мы будем смотреть по ситуации с развитием ковида», — сказал глава региона, комментируя просьбу предпринимателей разрешить кафе и ресторанам продлить работу в новогоднюю ночь.

Особое внимание собравшихся губернатор обратил на главную цель всех ограничительных мер — сохранение здоровья людей.

ИА REGNUM сообщало, что Василий Голубев, общаясь с предпринимателями, заверил, что ужесточать ограничительные меры власти не планируют. Однако решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации по коронавирусу.

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