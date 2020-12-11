Ульяновск, , 13:11 — REGNUM На территории Ульяновской области в текущем году проводились работы по определению границ 28 рек общей протяженностью 1 106 км. Сведения об этом появятся в государственном водном реестре, сообщает пресс-служба министерства природы и цикличной экономики региона.

По словам и. о. министра Гульнары Рахматулиной, границы в дальнейшем будут закреплены информационными аншлагами. Так, официальные границы береговой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих на территории области получили реки: Аришка, Арбалейка, Елховка, Грязнушка, Карсунка, Какорма, Криуша, Малый Авраль, Промза, Сахча, Самородка, Семилейка, Сухая Терешка, Суходол, Сюксюм, Ташелка, Чилим, Юшанка, Якла, Подбелка, Ерыкла, Письмирь, Сосновка, Тия, Леплейка, Сызганка, Чамбул, Чечера. На проделанные работы затратили 2,4 млн рублей.

Ульяновская область участвует в реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В 2019 году в рамках этих мероприятий расчистили реку Урень в селе Усть-Урень Карсунского района. В 2021—2022 годах в регионе запланировали провести экологическую реабилитацию реки Свияга в областном центре.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ульяновске утверждена дорожная карта по экологической реабилитации и расчистке русла реки Свияга. Региональные власти посчитали предварительно, что план экологической реабилитации включает расчистку 27 км, затраты обойдутся в 400 млн рублей.

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