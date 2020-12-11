Москва, , 13:04 — REGNUM Россия делает масштабные инвестиции в подготовку IT-специалистов, однако дефицит кадров сохранится еще несколько лет, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на VII конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

«Мы стремительно растем по количеству, у нас контрольные цифры приема в вузы (по IT-специальностям) увеличены в три раза на горизонте до 2024 года — с 40 тыс. до 120 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

При этом, добавил он, дефицит всё равно будет, «он будет огромным, но мы его очень сильно сокращаем, то есть такого масштаба инвестиции в подготовку кадров не было никогда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил иностранным IT-специалистам принять участие в работе научно-исследовательских центров в РФ.

Российский президент отметил, что в России будут создаваться центры, их будут насыщать «необходимой техникой, привлекая лучших специалистов», «в том числе из-за рубежа».

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