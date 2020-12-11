Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM Больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону получила второй ангиограф. Оборудование запустили в работу на базе городского сосудистого центра. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Сегодня технологии позволяют лечить сосуды без общего наркоза и без разрезов, через прокол на запястье или бедре пациента. Данная методика позволяет быстро устранить проблему и значительно сократить период реабилитации. Кроме того, ангиограф предназначен для диагностики бляшек внутри коронарных сосудов. Это является профилактикой инфарктов при нестабильной стенокардии», — написал градоначальник в Instagram.

Наличие второго ангиографа позволит более оперативно оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.