Москва, , 12:56 — REGNUM Центральный банк России с 10 декабря отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у страховой группы «Спасские ворота-М» (основана в 1992 году), сообщается на сайте регулятора.

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В ЦБ пояснили, что лицензия отозвана из-за неоднократных нарушений страховой компанией требований законодательства.

Компания «Спасские ворота-М» обязана прекратить страховую деятельность и исполнить обязательства по уже заключенным гражданами договорам.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 3 декабря отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО «Национальная страховая группа — «Росэнерго».

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