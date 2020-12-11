Барнаул, , 12:39 — REGNUM Маркировка на производство и дистрибуцию медикаментов в Алтайском крае привела к катастрофической ситуации. Об этом заявил депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Николай Якушев. Его слова по итогам совещания с общественными помощниками Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае цитирует пресс-служба АКЗС.

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«Маркировка с целью защиты населения от фальсификата стала обязательной по всей стране с 1 июля этого года. К сожалению, это привело к формированию к 30 сентября катастрофической ситуации — многие жители нашего региона остались без жизненно необходимых лекарств, так как препараты не могли быть введены в оборот», — сказал депутат.

Как отметил Николай Якушев, подобная ситуация сложилась во всех регионах нашей страны. По информации парламентария, на данный момент ситуация с поставками медикаментов в Алтайский край стабилизируется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 11 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1260 человек (+15 за сутки).

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