Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM За 2020 год петербургским предпринимателям удалось заключить контракты на миллиардные суммы с представителями бизнеса, работающего в Арктической зоне России, несмотря на «коронавирусный» кризис. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов на пленарном заседании Х Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

По словам Батанова, Петербург является очень перспективным регионом для сотрудничества с Арктическими регионами.

«В 2020 году нам удалось сделать две бизнес-миссии в Ямало-Ненецкий округе и Якутии. Там мы заключили десятки контрактов на миллиардные суммы. Также наши предприятия получили заказ для Красноярского края на строительство теплохода класса река-море. Это миллиардный контракт — сумма порядка 5 миллиардов рублей», — сказал Батанов.

Он отметил, что до конца года комитет по делам Арктики опубликует информацию о предприятиях, которые работают на развитие Арктической зоны РФ, чтобы «познакомить бизнес и дать ему возможность сотрудничать».

Эдуард Батанов напомнил, что Петербург является отправной точной для отправки туристов в Арктику.

В свою очередь доктор экономических наук Михаил Слипенчук отметил, что Северная столица также выступает и кузницей кадров для Арктики, которая стала самой инвестиционно привлекательной территорий в мире.

На форуме свою продукцию представили десять петербургских компаний, работающих в Арктической зоне. В частности, «Специальная и Медицинская Техника» разрабатывает совместно с ВМА им. Кирова особое медоборудование и снаряжение, ООО «Сэтила» и компания «Техноавиа-Санкт-Петербург» выпускают спецодежду, защищающую человека в экстремальных температурных условиях, а ООО «Альбатрос» представило на форуме макет своего судна на воздушной подушке.

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