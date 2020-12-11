Москва, , 12:34 — REGNUM В Минсельхозе РФ прорабатывают комплекс решений, направленных на стабилизацию ситуации с ценами на социально значимые продукты. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«В настоящее время по поручению руководства страны Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты», — цитирует Патрушева пресс-служба министерства.

Подготовленные предложения будут представлены уже 14 декабря.

Патрушев выразил уверенность, что эффективная совместная работа «позволит стабилизировать ситуацию и снизить цены на социально значимые продукты питания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал министров за допущение роста цен на продукты в России.