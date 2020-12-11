Чебоксары, , 12:34 — REGNUM Госсовет Чувашии 10 декабря принял во втором, окончательном, чтении законопроект «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Первое чтение бюджет прошёл 26 ноября.

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Отмечалось, что проект главного финансового документа на следующую трехлетку формировался в условиях беспрецедентных глобальных процессов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В связи с чем в нем четко прослеживается начавшаяся весной текущего года переориентация бюджетной политики на укрепление системы здравоохранения, поддержку занятости и доходов граждан, поддержку МСП и пострадавших отраслей и компаний. В целях обеспечения сбалансированности бюджета ставится задача повышения эффективности использования бюджетных ресурсов прежде всего за счет возможностей цифровизации.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год оценивается в сумме 61,5 млрд рублей, рост к первоначально утвержденному плану на 2020 год на 10,7%.

Собственные доходы республиканского бюджета прогнозируются в сумме 30,8 млрд рублей, с ростом на 1,6% к 2020 году. В 2022 и 2023 году прирост собственных доходов составит порядка 7,6% и 4,5% соответственно.

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет сформированы с учетом проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы и прогнозируются в объеме 30,6 млрд рублей, с ростом к первоначально утвержденному бюджету 2020 года на 27,7%.

Сумма трансфертов республике увеличена: на 2021 год на 759,7 млн рублей, на 2022 и на 2023 годы на 292,4 млн рублей и на 853,6 млн рублей соответственно.

Из общего объема дополнительных средств на 2021−2023 годы: 957 млн рублей (в том числе в 2021 году — 331,9 млн рублей) будут направлены на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, 2,3 млрд рублей (ежегодно по 760,4 млн рублей) будут выделены на софинансирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.

Таким образом безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2021 году оцениваются в сумме 31,4 млрд рублей.

Что касается расходной части республиканского бюджета, то в 2021 году она составит 64,4 млрд рублей, с ростом к первоначальному плану 2020 года — на 16,3%.

Положительная динамика по сравнению с первоначальным планом на 2020 год наблюдается по разделам: социальная политика (+5,1 млрд рублей), образование (+1,5 млрд рублей), национальная экономика (+1,1 млрд рублей), ЖКХ (+2,1 млрд рублей).

Глава минфина Михаил Ноздряков отметил, что стратегическая приоритизация расходов Чувашской Республики, будет сконцентрирована на достижении целей и показателей национальных проектов. В 2021 году на их реализацию из бюджета республики будет направлено 9,2 млрд рублей.

В следующие три года планируется сохранить умеренную долговую нагрузку на бюджет и не выйти за пределы, установленные условиями соглашений, заключенных с Минфином России.

«Долг в 2021 году прогнозируется в объеме не более 13 572,1 млн рублей, что составит 44% от собственных доходов. Но это все равно будет существенно ниже средних показателей по ПФО и ниже показателей прошлых лет», — отметил первый вице-премьер Ноздряков.