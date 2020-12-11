Москва, , 12:31 — REGNUM Сильнейший скачок цен на новое жилье, который произошел во второй половине 2020 года, совсем недавно вызывал вопрос — как долго возможен такой стремительный рост и когда же произойдет падение до комфортного и привычного многим уровня, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Своими прогнозами об удорожании цен на жилую недвижимость в 2021 году Минстрой РФ подтвердил, что никакого снижения ожидать не стоит. Наоборот, повышение как было, так и будет и продолжаться. Это касается многих регионов страны, но далеко не всех.

В проекте приказа «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ» обозначено, что цена квадратного метра в среднем по России вырастет на 539 рублей, по сравнению со вторым полугодием 2020 года.

По расчетам Минстроя, цены на жилую недвижимость увеличатся во многих регионах страны, но в 34 субъектах они останутся на прежнем уровне, а в Бурятии они снизятся. И самими низкими цены на жилье останутся в Дагестане, Кабардино-Балкарии и в Брянской области.

По сути, в тех регионах, где последние полгода наблюдался ажиотаж и повышенный спрос на новостройки и льготную ипотеку, где ведется активное новое строительство, тенденция к росту также сохранится и закрепится. Причем, прогнозы девелоперов к росту иногда в разы превышают сдержанные прогнозы Минстроя.

Продолжения роста цен следовало ожидать. Этому способствуют госпрограммы по льготной ипотеке, спрос на недвижимость, высокая инфляция, скачки роста валют и удорожание строительных материалов.

Фактическое повышение стоимости жилой недвижимости, увы, не означает такого же стремительного роста качества строящихся объектов. Зачастую может быть обратный эффект.

Ажиотажный спрос подталкивает застройщиков побыстрее и подороже выводить новые объекты, не всегда заботясь при этом об улучшении проекта, качества материалов и работ. К сожалению, быстро и дорого — не всегда качественно и красиво.

Хорошо, если официальное (нормативное) удорожание квадратного метра жилой площади также положительно скажется на росте, а не снижении уровня реальных доходов населения, который по всем показателям текущего года только снижался», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2021 года цены на жильё в России вырастут на 1,1%. В Минстрое РФ, подчитали стоимость 1 кв. метра, в среднем он составит 49 тыс. 173 рубля.

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