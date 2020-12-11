Москва, , 12:21 — REGNUM Плюсы о предложения о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло очевидны. В условиях падения доходов населения, резкое повышение розничных цен может увеличить социальное недовольство и даже вызвать социальные волнения, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Фиксация цен позволит сгладить ситуацию, в ручном режиме, ее на какое-то время возможно разрешить. Притормозили падение рубля. Президент РФ Владимир Путин применил административный ресурс.

Законодательная база для временного фиксирования цен в России есть, но к сожалению, фиксирования, значит по достигнутому. В законе нет ничего про возврат к старым ценам. Последнее возможно только под административным давлением.

Однако предприятия в стране частные, коммерческие. И рыночные отношения установлены. Отсюда на полках магазинов появилось растительное масло в меньшей упаковке по «старым» ценам.

Опыт предыдущих кризисов показывает, что фиксирование розничных цен неэффективно. Оно позволяет зафиксировать ситуацию и применить экономические меры регулирования.

Как правило это касается правил экспорта-импорта. Правильнее своевременно выявлять проблемы, и менять условия рынка заблаговременно, не дожидаясь наступления болезни в ее опасной стадии. Так же необходимо озаботиться планированием, стратегией развития экономики, хотя бы пятилетнего плана», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предлагает придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло — не более 110 рублей за литр и сахар: не более 45 рублей за 1 кг.

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