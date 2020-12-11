Москва, , 12:47 — REGNUM Потребители остаются беспомощны перед спекулятивным повышением цен на продукты в розничных сетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

«Что делать потребителю? Торговые сети вдруг решили продавать продукцию в 150 или 200 процентов, рядовой потребитель никак не может повлиять на эту ситуацию. Мы не можем отказаться от покупок в сетях, потому что магазины шаговой доступности практически прекратили работу, сельхозрынки тоже находятся на грани выживания и у нас нет возможности выбора. Мы не можем с вами зайти в интернет-магазин и купить напрямую товар, минуя посредника», — сказал Бражко.

По его словам, на данный момент консолидированы не только дистрибьютеры, но и крупные производители продуктов питания. Оптовые поставщики вынуждены соблюдать «правила работы» с региональными и федеральными розничными сетями и не могут предоставить на рынок продукт по справедливой цене, считает эксперт.

«Наши дальнейшее действие — институты гражданского общества не должны оставаться безучастными. То, что в нее вмешался президент — это отрадно. Но возникает вопрос, почему губернаторы, главы муниципалитетов молчаливо допускают эту ситуацию и никак не пытались на эту ситуацию повлиять. Говорить о том, что они не видят картину мы не можем. Потому что в каждом субъекте рассчитывается минимальная потребительская корзина и сахар, и подсолнечное масло в нее входит. Поэтому регионы должны были зафиксировать неоправданный рост цен», — заявил Бражко.

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