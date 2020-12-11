Москва, , 12:17 — REGNUM Правительство России предлагает смягчить требования по репатриации экспортной выручки, сообщает 11 декабря официальный портал правительства.

На заседании правительства РФ были одобрены соответствующие поправки в законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле». Проект направлен в Государственную думу.

Согласно документу, экспортёры получат новый способ исполнить требования по возврату валютной выручки в Россию. Обязанность по репатриации будут считать исполненной, если российский банк выплатил экспортёру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.

В информации правительства отмечаются, что данные поправки были предусмотрены общероссийским планом восстановления экономики.