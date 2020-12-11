Москва, , 12:40 — REGNUM С начала года розничные цены на сахар выросли примерно в два раза. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM сообщил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

«Что касается сахара — в нашей стране его объем потребления значительный. С точки зрения потребителя рост цен на данный продукт влияет на семейный бюджет. Но с точки зрения здоровья нации, чем сахар будет дороже, тем больше будет снижаться его потребление. Если посмотреть статистику, то в начале года сахар в рознице продавался по цене 20−25 рублей за килограмм. Сейчас цена составляет около 50 рублей за килограмм», — сказала Бражно.

Однако ситуацию с ростом цен легко исправить. Для этого достаточно лишь нарастить поставки сырья для производства сахара в Россию, считает эксперт.

«Манипуляторам рынка косвенно помогают розничные сети и чиновники, которые в своей работе не применяют риск-ориентированный подход. Достаточно увеличить объем поступления на наш рынок сахара-сырца, чтобы стабилизировать ситуацию. Но если посмотреть продовольственные запасы, то цифры показывают, что страна полностью обеспечена сахаром в необходимом объеме», — заявил Бражко.

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