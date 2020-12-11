Москва, , 12:15 — REGNUM Если Центральный банк РФ еще сильнее понизит ключевую ставку, то это может усилить отток вкладов из банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки 18 декабря минимальна. Ключевым стоп-фактором выступает превышение уровня инфляции ноября над целевым значением 2020 года. В ноябре цены ускорили рост на 4,4% в годовом исчислении. Свой вклад в этот процесс внесли продовольственная составляющая и ослабление национальной валюты. Кроме того, сохраняется вероятность усиления инфляции через курсовую составляющую», — сказал Чередниченко.

Кроме того, он пояснил, что важным фактором в пользу сохранения текущего уровня ключевой ставки выступает и риск снижения ликвидности банковской системы на фоне продолжающегося оттока вкладов.

«Только в октябре их объем сократился на 0,3%, или 111 млрд рублей. Снижение ставки даже на 25 базисных пунктов усилит эту тенденцию», — считает Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вероятность того, что Банк России на очередном заседании решит еще сильнее понизить ключевую ставку, не очень высока, хотя полностью этого исключить нельзя.

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