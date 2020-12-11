Москва, , 12:37 — REGNUM Повышение стоимости таких продуктов, как сахар и подсолнечное масло, носит спекулятивный характер. Об этом 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

«Ситуация с игрой с ценами возникла по другой причине. В начале года резко выросли цены на лимон и имбирь, но позже они вернулись к первоначальному уровню. Никто из манипуляторов рынка, из тех компаний, которые организовали данное действие, не привлечен ни к административной, ни к уголовной ответственности», — сказал Бражко.

По его мнению, на данный момент ситуация фактически повторяется, но уже с подсолнечным маслом и сахаром.

«Сейчас цель простая — получить сверхприбыль. Я против фиксации цен на том уровне, который предлагает правительство. По одной простой причине: фактически компании получат возможность с помощью правительства получить если не сверхприбыль (за счет компенсаций — прим. ИА REGNUM), то уже точно повышенную прибыль», — отметил Бражко.