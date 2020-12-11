Москва, , 12:14 — REGNUM Вероятность того, что Банк России на очередном заседании решит еще сильнее понизить ключевую ставку, не очень высока, хотя полностью этого исключить нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

«Основная причина сохранения ключевой ставки — это ускорение инфляции (в ноябре до 4,42%), а также ожидания ЦБ, что она может вырасти до 5%. С другой стороны, ЦБ необходимо еще больше смягчить денежно-кредитную политику на фоне замедления экономики в связи с рекордным ростом случаев заражения коронавирусом. Как мы видим, перед ЦБ стоят разнонаправленные задачи, — пояснил экономист. — Понижение ключевой ставки может привести к ускорению темпов инфляции. С другой стороны, понижение ключевой ставки может помочь замедлить падение экономики и заложить основу для ее восстановления».

Как подчеркнул Кава Ходжа, повышение ключевой ставки замедлит восстановление экономики и будет способствовать разорению многих компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российская экономика оказалась в такой ситуации, когда ключевая ставка ЦБ РФ уже перестала играть роль стимулирующего фактора, но регулятор, скорее всего, продолжит ее понижать.

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