Москва, , 12:17 — REGNUM Чтобы прекратить рост цен на подсолнечное масло внутри России следует повлиять на экспорт этого продукта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

По его словам, у государства на данный момент есть инструменты, которые позволяют достаточно оперативно снять напряжение, возникшее по причине необоснованного роста цен на подсолнечное масло и сахар. Так, российские производители полностью обеспечивают потребности рынка в растительном масле в первую очередь подсолнечном.

«Но, по существующим договоренностям мы вывозим существенный объём сырого масла в Европу и компенсируем выпадающий объем закупками тропических жиров. Получается ввоз тропических жиров напрямую связан с вывозом подсолнечного масла. Поэтому мы можем элементарно граничить импорт и таким образом у нас стабилизируется экспорт», — сказал Бражко.

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