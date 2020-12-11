Москва, , 11:58 — REGNUM На сегодняшний день доля безналичных платежей в России выросла до 70%. Об этом в интервью «Экономика. Верным курсом» сообщила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

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Она отметила, что ещё пять лет назад этот показатель составлял 39%. По словам Скоробогатовой, это говорит о доверии населения к российской банковской системе.

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«За последние пять лет мы видим, что доля безналичных платежей выросла до 70%. Ещё пять лет назад она была 39%, то есть мы сделали огромный рывок», — сказала засглавы ЦБ, подчеркнув, что «люди доверяют безналичным инструментам и финансовой системе».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Сбербанка, за период пандемии доля жителей России, полностью перешедших на безналичные расчеты, выросла на 5%.