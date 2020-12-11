Уфа, , 11:52 — REGNUM Банкротный иск к ООО «Кирпичный завод «Амстрон» поступил в арбитраж Башкирии, но пока не принят к производству. Истцом выступает налоговая служба, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от межрайонной инспекции ФНС №40 подано 9 декабря 2020 года. В качестве основания называется задолженность в размере 19 587 241,13 рубля.

В 2020 году кредиторы завода активно обращались с исками. Так, 7 декабря 2020 года ООО «Криптон» потребовало выплаты почти 200 тыс. рублей, а ещё ранее ООО «Башкирские строительные материалы» попыталось взыскать 116 тыс. рублей. В целом за год к «Амстрону» было подано около двух десятков финансовых исков.

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учреждён в сентябре 2018 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор и владелец — Тимербулат Багаутдинов, у которого бизнес представлен многочисленными компаниями Башкирии и Подмосковья. На начало 2020 года на заводе работали почти 150 человек.

Напомним, спустя несколько месяцев после начала пандемии коронавируса банкротные иски часто стали получать предприятия строительной индустрии.