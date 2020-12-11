Озёрск, Челябинская область, , 11:48 — REGNUM В Челябинской области и бывший руководитель одной из горнодобывающих организаций заплатит штраф за сокрытие денег от налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следователей, гражданин укрыл более 9,6 млн рублей. Это произошло в 2018—2019 годах. При этом именно за счёт данных средств планировалось заплатить налоги.

Также у ООО имелись оборотные средства в общей сумме более 13,6 млн рублей. За увод денег от налогов суд Озёрска назначил гражданину 700 тыс. рублей штрафа.