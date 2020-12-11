Москва, , 11:43 — REGNUM Учитывая ту ситуацию, которая сложилась на российском рынке, едва ли приходится говорить о возможном ураганном росте цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Стихия рынка достаточно непредсказуема. В прошлом году розничные цены на сахар держались на достаточно низком уровне. Они падали до 25 рублей за килограмм. Сейчас они выше. Но об ураганном росте цен вряд ли приходится говорить, учитывая ту ситуацию, которая сложилась на рынке, — сказал Колганов. — Хотя производители некоторых видов товаров могут пойти на завышение цен. Речь идет о тех сегментах, где продаются товары, не являющиеся предметом спроса со стороны низкооплачиваемых слоев населения. Там возможно завышение цен в попытках отыграть убытки за счет повышения цены и за счет спроса со стороны достаточно платежеспособных групп населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов назвал рычаги, с помощью которых власти РФ могли бы сдерживать рост цен на продукты.

Читайте ранее в этом сюжете: Чтобы остановить рост цен, властям РФ предложили использовать опыт Австрии