Москва, , 11:42 — REGNUM Правительство РФ, озаботившись резким ростом цен на некоторые продукты питания, могло бы предоставлять их производителям соответствующие льготы, выдавать субсидии или снижать налоги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в России могут ограничить цены на сахар и подсолнечное масло.

«Можно предоставлять производителям различного рода льготы, обусловленные снижением уровня розничных цен. Это могут быть государственные субсидии или пониженные налоги для конкретной отрасли. Кроме того, государство может ввести определенные правила, которыми обязаны руководствоваться производители и продавцы соответствующих видов продукции в процессе ценообразования, — рассказал Колганов. — Например, в Австрии есть правило, согласно которому на целый ряд видов товаров повседневного спроса нельзя повышать цену без предварительного согласования с представителями органов власти, профсоюзов. И только после этой процедуры цену можно повышать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов оценил вероятность того, что властям РФ удастся сдержать рост цен на продукты питания.

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