Москва, , 11:41 — REGNUM Власти РФ могли бы прибегнуть к государственным закупкам для того, чтобы сбить общий уровень цен на рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар, в частности с помощью введения экспортных пошлин.

«Многое зависит от реального баланса международных цен на эти продукты, уровня издержек и цен внутри страны. Насколько экспортная пошлина будет побуждать производителей реализовывать продукцию внутри страны, сказать сложно. Может быть, она действительно развернет потоки внутрь страны. Однако для того, чтобы влиять на уровень цен не административными рычагами, а экономическими, есть различные меры. Например, можно использовать крупные государственные закупки для того, чтобы потом поставлять на рынок продукцию из государственных запасов по более низким ценам, чем у основных продавцов, и тем самым сбивать общий уровень цен на рынке. Но, насколько я понимаю, наше правительство не занималось созданием стратегических запасов сахара или подсолнечного масла», — рассказала Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что если стоимость товаров не удастся нормализовать, могут быть приняты дополнительные ограничения, в числе которых введение экспортной пошлины на подсолнечное масло.

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