Москва, , 11:46 — REGNUM Подконтрольный Олегу Тинькову и его семье Rigi Trust продаёт глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Об этом говорится в сообщении TCS.

«Сегодня я объявил о продаже пакета акций Тинькофф в сумме на $325 млн, принадлежащих трасту моей семьи», — приводит траст слова бизнесмена.

Всего траст в ходе ускоренного сбора заявок разместил 10 млн 655,737 тыс. GDR группы. Цена за расписку составляет $30,50, речь идёт о примерно 5,3% капитала. У семьи Тинькова останется пакет в размере 35,1% TCS Group, а free float составит 58,4%.

Бизнесмен объяснил продажу акций группы не только пользой для компании, но и личными причинами. На полученные в результате сделки средства он намерен запустить благотворительный фонд, который будет помогать с решением проблем рака крови и развитием института донорства. На это пойдёт до $200 млн.

Часть средств пойдёт на урегулирование личных юридических проблем, добавил Тиньков.

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