Калининград, , 11:43 — REGNUM К точке предполагаемого места достраивания газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) подошла российская трубоукладочная баржа «Фортуна». Это следует 11 декабря из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Уточняется, что в данный момент баржа находится на расстоянии около 70 км от Грайфсвальда (точки выхода газопровода СП-2), и рядом с «Фортуной» находятся три буксира, а также российские суда снабжения — «Балтийский исследователь» и «Катунь».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что в направлении немецкого пункта Мукран вышло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое предполагается задействовать для подачи труб при достраивании газопровода СП-2.