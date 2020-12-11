Калуга, , 11:48 — REGNUM В Калужской области порядка 28,2 тыс. человек (5,2%) в третьем квартале 2020 года не имели работы, но активно её искали (в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), они классифицируются как безработные), сообщает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Поиск работы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Средний возраст лиц, классифицированных как безработные, в III квартале составлял 48 лет. По данным обследования рабочей силы, безработные, имевшие высшее образование, составили 11,9%, среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена — 26,4%, среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) — 24,7%, среднее общее образование — 35,2%, основное общее — 1,5%, не имеют основного общего — 0,3%. Средняя продолжительность поиска работы составила 6,1 месяца. Продолжительность поиска работы, как правило, зависит от нескольких факторов, среди которых значение имеет образование, наличие опыта работы и возраст соискателя.

Численность рабочей силы (экономически активного населения региона) в среднем в III квартале составила 539,8 тыс. человек. Уровень участия в рабочей силе городского населения составил 65,2%, сельского — 58,9%. Связано это, в основном, с более широкими возможностями в трудоустройстве проживающих в городской местности. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в крупных и средних организациях. За III квартал среднесписочная численность работников этих предприятий составила 243,4 тыс. человек, что составило 45,3% от общей численности рабочей силы.

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