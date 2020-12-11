Москва, , 11:32 — REGNUM Инициатива по экстренному ограничению цен в России на первый взгляд пугает своей неисполнимостью, но если взглянуть шире, то вообще в мире есть и цивилизованная практика этой процедуры. Об этом 11 декабря ИА REGNUM заявил руководитель рабочей группы Общероссийского движения «Сильная Россия» по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев, комментируя возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар в РФ.

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«Известно, что в некоторых странах Европы минэконом совместно с сообществами предпринимателей и потребителей принимает решение о фиксировании цены на ключевые для экономики товары. Это десятки продуктов питания. В альпийских странах, например, фиксируются на год закупочные цены на молоко у фермеров. Ежегодно цены пересматриваются. Это придаёт стабильность экономике. Но дело в том, что экономики западноевропейских стран зарегулированы государством. Бизнес там привычен к ежегодным ограничениям цен. И понятно, что имеет преференции и дотации за следования этим ограничениям. Там даже все торговые сети вымуштрованы и вынуждены делать зафиксированную по всей стране торговую наценку», — отметил эксперт.

В России же эти ограничительные меры — невидаль, уверен он. «У нас изначально строился свободный рынок по американскому образцу, который в итоге перерос в дикий капитализм. Не уверен, что эта рыночная вольница в состоянии воспринять эти ограничения. Бизнес будет выкручиваться. Например, производители масла нальют технического пальмового масло в подсолнечное. А торговые сети формально сделают наценку 15%, но фактически сдерут с производителей большие суммы за маркетинг, выкладку товара, аренду полок. Так компенсируется мизерная для России торговая наценка. Вообще удивляет, что государственные мужи верят, что торговые сети у нас в стране делают такие наценки на продукты. Наценок ниже 50% в магазинах найти невозможно», — пояснил Мальцев.

По его словам, если ограничения цены вводить в цивилизованную систему, то нужно обеспечить как минимум две важные вещи: дотации и контроль. «Дотации — это доплаты производителю за выпадающую от ограничений прибыль. В СССР, например, килограмм свинины в магазине стоил 2,80 руб., а себестоимость производства его была 5,40 руб. Разницу дотировало производителям государство. Экономика работала. Контроль — это постоянные проверки продукции на высококачественном оборудовании на предмет выявления фальсификата. Производители в России могут схитрить: и дотации получить, и подсолнечное масло технической «пальмой» разбавить. Готово к этому наше государство? Сколько денег оно готово потратить на компенсации выпадающих издержек производителей ради стабилизации цен на продукты? И как собирается контролировать качество продукции, которую предприниматели будут производить, получая госдотации? У нас на всю страну единственный прибор, способный безошибочно идентифицировать техническую пальму в масле. И тот ещё не начал работать», — добавил Мальцев.