Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM Ростовские власти продолжат борьбу против строительства жилого комплекса на улице Береговой. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В частности, по мнению властей, суд первой инстанции не учёл «ни один из представленных доводов о невозможности выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого комплекса». Один из них касается возможного нарушения безусловных и основополагающих принципов законодательства о градостроительной деятельности. Кроме того, в Ростове-на-Дону запрещено строительство «в непосредственной близости к правому берегу реки Дон в зоне охраны речного фасада».

«Разрешив фирме «ДЛВ Инвест» строительство многоквартирного жилого комплекса, суд фактически опроверг необходимость соблюдения требований комплексного развития территории, обеспечения, в том числе, социальных факторов при застройке города. Руководством города будут приняты меры по обжалованию и отмене принятого судебного решения», — отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным отказ властей в выдаче разрешения на строительство высотки на улице Береговой и обязал власти подготовить документ. При этом в октябре 2020 года депутаты муниципального парламента поддержали запрет на строительство высоток на набережной реки Дон.

Своё мнение по вопросу многоэтажного строительства на улице Береговой в начале 2020 года выразил донской губернатор Василий Голубев.

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