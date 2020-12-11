Абакан, , 11:29 — REGNUM Республика Хакасия получила казначейский кредит в размере 1 млрд 743 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в правительстве региона.

Уточняется, что эти средства необходимы для исполнения важнейших социальных обязательств.

В первую очередь деньги направят на усиленный аванс за декабрь, который получат работники республиканских учреждений, школ и детсадов муниципальных образований.

За счёт кредитных средств будут произведены социальные выплаты населению, в том числе на льготный проезд. Часть денег направят на здравоохранение, на льготные лекарства. Кроме того, запланирована финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей, финансирование работ в рамках дорожной деятельности и так далее.

Казначейский кредит планируют погасить 15 декабря за счёт бюджетного кредита под 0,1% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2020 года госдолг Хакасии составлял 22,482 млрд рублей.

Читайте также: Бюджет Хакасии на 2021 год принят в окончательном чтении