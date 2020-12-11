Курск, , 11:22 — REGNUM В арбитраж Курской области поступил банкротный иск к ЗАО «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», которое базируется в Курской области. Исковое заявление ещё не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил от АО «УкрСиббанк» 10 декабря 2020 года. Детали дела неизвестны.

По данным с сайта банка, он работает с 1990 года. 60% акций компании принадлежат финансовой группе BNP Paribas, а 40% — Европейскому банку реконструкции и развития.

Завод-ответчик учреждён в сентябре 2004 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. На начало 2020 года на заводе числилось порядка 150 сотрудников. Директор с 2014 года — Константин Науменко. Основной вид деятельности предприятия — производство свинца, цинка и олова.