Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Прогнозы министерства сельского хозяйства США об урожае и экспорте российской пшеницы в 2020—2021 сельскохозяйственном году снова повышены. Оценки подросли на 0,5 млн тонн, указано в опубликованном на сайте министерства обзоре за ноябрь.

В сентябре американский минсельхоз прогнозировал урожай в России на уровне 78 млн тонн, в октябре — 83,5 млн тонн, в ноябре — 84 млн тонн пшеницы. Речь идёт о сельскохозяйственном годе, начавшемся с 1 июля.

Ноябрьский прогноз по поставкам российской пшеницы за рубеж составил 39 млн тонн против 38,5 млн тонн месяцем ранее. При этом экспорт пшеницы из США ожидается на уровне 27 млн тонн, из стран ЕС — 26 млн тонн, это прогноз с октября не меняли.

Россия, по оценке американской стороны, может в этом сезоне снова стать лидером среди экспортёров пшеницы. В 2019—2020 сельскохозяйственном году она потеряла это лидерство. Экспорт пшеницы из РФ составил 34,5 млн тонн против экспорта стран ЕС в размере 38,4 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз России ожидает в 2020 году урожай зерновых на уровне 131 млн тонн против 121,2 млн тонн годом ранее.