Москва, , 11:11 — REGNUM Большим событием для курса рубля стал подъём котировок нефти Brent выше принципиального психологического и технического уровня $50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Наряду с общим оптимизмом на рынке рисковых активов это привело 11 декабря к уходу доллара ниже 73 руб. Такая динамика соответствует и общему ослаблению «американца» на мировом рынке.

Индекс доллара DXY — его отношение к шести основным валютам — на текущей неделе опускается с 91,3 пункта к 90,6 пункта — минимумам с апреля 2018 года.

Общий позитив по-прежнему связан с перспективами широкого использования вакцин и ожиданием масштабных денежных вливаний в США.

Сегодня, 11 декабря, помимо указанных факторов, на рубль может повлиять выход данных о ВВП России за III квартал. Предполагается, что он снизился на 3,6%.

Если фактически окажется, что снижение больше, это может приостановить ралли российской валюты. Наиболее вероятный диапазон движения на сегодня — 72,60—73,4 руб./доллар», — считает эксперт.

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