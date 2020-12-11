Москва, , 11:07 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Ferrari обнародовал стоимость 1000-сильного гибридного суперкара SF90 Stradale для российского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент дилеры Ferrari принимают на новинку предзаказы. Ferrari SF90 Stradale до конца 2020 года в России будет стоить от 34,03 млн рублей. С 2021 года его стоимость существенно вырастет — до 41 млн рублей. Таким образом, этот автомобиль стал самой дорогой спортивной моделью, которая продается в стране.

Пока в РФ привезли демонстрационную предсерийную модель суперкара. Он выставлен в шоу-руме дилерского центра Ferrari в Москве на Рублевке.

Под капотом подзаряжаемого гибрида функционирует бензиновый агрегат V8 с двойным турбированным наддувом объёмом четыре литра, который развивает мощность до 720 «лошадей». Бензиновый движок работает с тремя электромоторами. Один мотор расположен на задней оси и два — на передней. Общая пиковая мощность силовой установки составляет 1000 л. с.

До «сотни» SF90 Stradale разгоняться за 2,5 с, а до 200 км/ч — за 6,7 с.

Напомним, электрифицированная версия Ferrari SF90 Stradale возглавила рейтинг по «дальнобойности» суперкаров. Полностью заправленная и заряженная модель может проехать более 1100 км.

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