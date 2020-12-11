Барнаул, , 11:04 — REGNUM Алтайским краевым УФАС России подтвержден факт заключения антиконкурентного соглашения, приводящего к установлению и поддержанию закупочных цен на сырое молоко. Как сообщает сегодня, 11 декабря, пресс-служба ведомства, нарушившими антимонопольное законодательство признаны АО «Барнаульский молочный комбинат» (г. Барнаул) и ООО «СМК» (Томская обл).

Дело возбуждено по результатам проверок управления, проведенных в связи с обращениями владельцев ЛПХ на снижение закупочных цен на молоко, в отношении трёх компаний, работающих на данном агропродовольственном рынке в Краснощековском районе.

«С 1 мая текущего года ООО «СМК», АО «Барнаульский молочный комбинат», СПК «ЧарышАгроПродукт» снизили и установили цену за литр молока в размере 18 рублей. При рассмотрении дела комиссия управления пришла к выводу, что единообразность действий компаний по одномоментному изменению закупочных цен на молоко до одного уровня не имеет оснований, так как анализ представленных материалов показал, что предприятия имеют собственную, отличную от конкурентов, структуру затрат на закуп и дальнейшую реализацию сырья. Однако в процессе разбирательства СПК «ЧарышАгроПродукт» доказало ведение самостоятельной ценовой политики.

Несмотря на то, что СПК в мае также, как конкуренты, приобретал сырье по 18 рублей, но по итогам квартала кооперативом производились доплаты сдатчикам в зависимости от объема сданного молока за расчётный период. Дело в отношении СПК «ЧарышАгроПродукт» было прекращено.», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

В результате рассмотрения дела ООО «СМК», АО «Барнаульский молочный комбинат» признаны нарушившими ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции». Компаниям выданы предписания о прекращении действия ценового соглашения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года в очень сложном положении из-за низких закупочных цен молока личные подсобные хозяйства Михайловского района края. По словам Сергея Адаменко, сейчас приемная цена составляет всего 18 рублей, а летом была и того меньше — 15 рублей. При этом, корма приходится покупать по 14 тысяч рублей за тонну. Ситуация привела к тому, что около трети владельцев личных подворий с первыми морозами пустили скот под нож.

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