Москва, , 11:02 — REGNUM Фиксация цен на сахар и масло вызывает рад вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Это будет сделано для всех потребителей от промышленных и до частных вне зависимости от уровня доходов? Каков объем субсидий в год потребуется из бюджета? Как это администрировать?

Если не иметь ответов на эти вопросы, то сложно такие решения в духе развитого социализма встроить в рыночную экономику. И самое главное: это навсегда или это временное решение?

Главный вопрос — фиксация цен на сахар и масло — это навсегда или это временное решение?

Но самое важное, что реакция правительства РФ на критику президента Владимира Путина не дает ответ на вопрос: почему все-таки выросли цены», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM. правительство РФ обсуждает возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар.

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