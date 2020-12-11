Душанбе, , 10:59 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года объем производства продуктов питания в Таджикистане составил 5,6 млрд сомони ($497 млн), что на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и новых технологий республики.

Производство продуктов выросло благодаря увеличению выпуска консервов, молочной продукции, макаронных изделий и растительного масла. За отчётный период предприятия пищевой промышленности экспортировали из Таджикистана продукты на 31,7 млн сомони ($2,8 млн).

Основными экспортными товарами остаются сухофрукты, плодоовощная консервированная продукция, соль, этиловый спирт, а также безалкогольные напитки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года правительство Таджикистана создало комиссию для регулирования цен на продукты питания первой необходимости.

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