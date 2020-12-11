Челябинск, , 10:59 — REGNUM В Челябинске завершились все дорожные работы, которые были запланированы на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы велись по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Всего было отремонтировано 28 объектов, общая площадь которых превышает 750 тыс. кв. метров.

Среди прочего в городе строят две транспортные развязки. Первый этап работ закончен на перекрёстке Троицкого тракта и улицы Дарвина. А на улице Братьев Кашириных была начата третья очередь транспортной развязки, также реконструировали путепровод на пересечении улиц Морская и Монтажников.