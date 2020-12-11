Ярославль, , 10:59 — REGNUM Директор «Южного водоканала» Игорь Кузнецов, уволившийся с этой должности, покидает Ярославскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов региона. В органе власти уточнили, что Кузнецов покинул свой пост 9 декабря.

Департамент ЖКХ Ярославской области Yandex.ru/maps

«В департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области высоко оценивают работу Игоря Кузнецова по организации деятельности предприятия, принятии кардинальных решений для дальнейшего технологического обновления водопроводного и канализационного хозяйства Ростовского муниципального района и финансовом оздоровлении государственного предприятия. Игорь Игоревич планирует занять руководящую должность на предприятии другого региона», — сообщили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузнецов приехал в Ярославскую область из Ставрополья, как и ряд других руководителей коммунальной сферы.

Временно исполняющим обязанности директора «Южного водоканала» назначен Соколов Владимир Викторович, который занимал разные должности на предприятии: от начальника структурных подразделений до заместителя директора по производству. Соколов уже исполнял обязанности генерального директора ГП «Южный водоканал» в январе 2019 года.

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