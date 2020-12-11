Уфа, , 10:53 — REGNUM Несырьевой экспорт малого и среднего предпринимательства (МСП) Башкирии вырос в текущем году на 20%. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов малого и среднего бизнеса республики увеличился на $37,6 млн (порядка 20%) и составил $229 млн.

По словам председателя государственного комитета региона по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, в Башкирии реализуются эффективные меры стимулирования и поддержки экспорта, в том числе субсидируется «экспортный кешбек», некоторые затраты экспортеров на логистику и международную сертификацию. Показали свою эффективность и бизнес-шерифы в муниципальных образованиях, добавила она.

По словам директора Центра поддержки экспорта Башкирии Ильдуса Халитова, руководство центра регулярно выезжает к производителям республики и предлагает решения по продвижению их товаров за границей.

Халитов подчеркнул, что при общем падении экспортных показателей в текущем году из-за пандемии, именно малый и средний бизнес дали рост несырьевого неэнергетического экспорта на 20%.

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