Москва, , 10:28 — REGNUM Министерство финансов РФ внесло в правительство механизм финансирования программы газификации российских регионов, сообщили 11 декабря в пресс-службе министерства.

Отмечается, что Минфин совместно с Минэнерго и Газпромом, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, разработал механизм привлечения дополнительного финансирования проектов, направленных на выполнение программы газификации регионов.

Механизм позволит привлечь в ПАО «Газпром» средства инвесторов с помощью бессрочных облигаций, что обеспечит оптимальный уровень долговой нагрузки на госкорпорацию, добавили в ведомстве.

«Предложенные меры помогут создать социально-ориентированную и экономически эффективную систему газификации и газоснабжения населения страны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в течение следующих пяти лет Газпром расширит финансирование программ газификации регионов. Линейная часть, которая будет построена за эти пять лет, составит 24,4 тыс. километров.

При этом газифицировано будет 3632 населённых пункта. Уровень газификации выйдет на уровень 74,7%, отметил Миллер. В рамках этой пятилетки должно быть предусмотрено увеличение финансирования со стороны Газпрома на программы газоснабжения и газификации до 526,1 млрд рублей.

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