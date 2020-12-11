Москва, , 10:26 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск от Центрального банка России к АО «Международный коммерческий банк». Заявление об аннулировании лицензии суд планирует рассмотреть 2 февраля 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 3 декабря, а 10 декабря 2020 года его принял судья Гиви Папелишвили. Третьим лицом в деле выступает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Другие детали спора пока неизвестны.

Напомним, регулятор отозвал лицензию у банка 13 ноября 2020 года. К тому моменту организация занимала по размеру активов 299-е место в банковском сегменте РФ. Среди причин отзыва лицензии назывались низкокачественные ссуды, которые составили свыше 70% кредитного портфеля. Они «многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности».

Основным акционером банка, созданного в 1993 году, был председатель правления Владимир Кутовой с долей 49,99%. Помимо этого, существенная доля была у Николая Власова — 29,99%.