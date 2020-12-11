Москва, , 10:24 — REGNUM Российская экономика оказалась в такой ситуации, когда ключевая ставка ЦБ РФ уже перестала играть роль стимулирующего фактора, но регулятор, скорее всего, продолжит ее понижать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил предприниматель, экономист, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич.

«Думаю, что ставка будет снижена. Российская экономика уже вошла в зону, где ключевая ставка перестала оказывать роль стимулирующего фактора. Но учебники учат снижать ставку, поэтому ЦБ будет это делать, — пояснил экономист. — Имеющие доступ к кредиту предприятия увеличат рентабельность. Конкурентные позиции тех, кому кредит недоступен, ухудшатся. Для стимулирования экономики сегодня недостаточно снижать ставку (она едва-едва приближается к приемлемому уровню), нужно понуждать банки расширять круг кредитуемых предприятий и принимать меры регулирования, систематически сдерживающих запредельный уровень банковской маржи, существующий сегодня. Без этого экономика не оживёт».

При этом он подчеркнул, что время для повышения ключевой ставки еще не настало и ещё долго не настанет.

«Если, конечно, мы хотим видеть в России современную и диверсифицированную экономику. При высоких ставках Россия обречена жить в роли «бензоколонки с ракетами». Только доступность кредита поможет исправить это положение», — констатировал Любич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России в настоящее время нет экономических предпосылок к дальнейшему снижению ключевой ставки Банка России.

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