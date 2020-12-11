Москва, , 10:17 — REGNUM Многие граждане РФ, становясь самозанятыми, лишаются надбавок и пособий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявила омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, в том числе самозанятых Марина Блудян. Так она прокомментировала информацию о том, что Счетная палата РФ предложила ввести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых.

«Доход самозанятых граждан ограничен 2,4 млн рублями в год, но внутри этой категории люди зарабатывают по-разному. Есть те, кто получает за свои услуги более 100 тыс. рублей в месяц, и им заплатить 4−6%, скорее всего, по силам. А есть граждане, чей ежемесячный доход не превышает 10 тыс. рублей, и налог в размере 4−6% — для них это существенно, — сказала Блудян. — Для того, чтобы люди с низкими доходами не боялись легализоваться, предлагалось разрешить устанавливать ставку налога для них ниже 4%, но из-за сложностей учета от этого пока решили отказаться. Другой вариант касается введения коэффициента-дефлятора, который будет учитывать инфляцию и индексировать планку доходов самозанятых. То есть по факту можно будет превышать отметку в 2,4 млн рублей в год на размер инфляции, например. Насколько поможет эта мера, сказать трудно».

Однако, как подчеркнула эксперт, если стремиться к тому, чтобы к 2024 году в России было 2,4 млн самозанятых, нужно решить много вопросов. Один из них связан с тем, что самозанятые граждане — это в большинстве не крупные предприниматели. Около 30% среди них составляют пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья, получающие те или иные пособия и т. д.

«Становясь самозанятыми, эти люди лишаются надбавок и пособий, — пояснила Блудян. — Пенсионеры столкнулись с тем, что их заработки как самозанятых сравнимы с надбавками, которые они потеряли и теперь хотят отменить, этот статус. Было бы логично со стороны государства сохранить все социальные выплаты тем, чьи заработки как самозанятых не превышают двух МРОТ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России для самозанятых следует ввести минимальный, необлагаемый налогом доход.

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