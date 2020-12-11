Уфа, , 10:16 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписано между Башкирией и государством Катар. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, подписание дорожной карты между Башкирией и АНО «Катарско-Российский Центр Сотрудничества» состоялось на Международные недели бизнеса-2020 в Уфе.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, подписание этого документа позволит увеличить товарооборот между Катаром и республикой. Помимо этого, планируется провести дни культуры Башкирии в Катаре и Катара в Башкирии.

По словам генерального директора Катарско-Российского центра сотрудничества Дианы Чармадовой, в рамках дорожной карты планируется реализовывать различные проекты, направленные на развитие научно-технической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

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