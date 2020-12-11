Москва, , 10:11 — REGNUM

В пятницу, 11 декабря, стартовал финал Осеннего кубка международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Школьники, студенты и молодые специалисты — всего 81 команда — выйдут в прямой эфир, чтобы представить экспертам свои инженерные решения по теме «Технологическая модернизация».

«В финале Осеннего кубка VIII сезона встретились 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 молодежных команд компаний ТЭК и МСК. Осенний кубок мы проводим уже второй год подряд и стараемся каждый раз расширять возможности для участников всех лиг чемпионата. В этом году, например, успешно прошли первые студенческие соревнования Специальной лиги «ЭКО-CASE». Впервые к кубку присоединились и юные изобретатели, — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Следующий, 9-й, сезон чемпионата мы начинаем уже скоро — регистрация стартует в январе 2021 года. Сейчас же экспертам предстоит дать оценку решениям трех кейсов, а также проектам в области научно-технического творчества».

Участники Осеннего кубка разделены на лиги: Школьная лига, Лига молодых специалистов, Студенческая лига, а также Специальная лига «ЭКО-CASE». Школьники представят кейс «Искусственные острова», посвященный поиску мест обитания человечества в будущем, а также продемонстрируют созданные из подручного материала уменьшенные копии объектов ТЭК и МСК.

Студенты разработали варианты трансфера лучших инновационных практик и технологий в рамках энергокомпаний и смежных с энергетикой отраслей.

Молодые специалисты компаний ТЭК и МСК обсудят с экспертами инновационные стартапы в активно развивающихся регионах России.

Финалисты Специальной лиги «ЭКО-CASE», которая впервые проходит в этом году при грантовой поддержке ГК «Росатом», расскажут о решениях, позволяющих безопасно и эффективно утилизировать или перерабатывать радиоактивные отходы атомных электростанций.

Перед стартом защиты кейсов финалистам пожелали удачи чемпионы Осеннего кубка предыдущего сезона: команда школьников «Сияние» из Тарко-Сале (ЯНАО), четверка чемпионов Студенческой лиги из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и молодые инженеры ПАО «МРСК Северо-Запада».

«Наградой победителям и призерам станут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в 32 вуза — партнера чемпионата «CASE-IN», поступление в аспирантуру и магистратуру 20 вузов — партнеров на льготных условиях, новые карьерные возможности и сертификаты на обучение», — рассказал основатель и сопредседатель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Организаторами Осеннего кубка выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Осенний кубок Школьной Лиги реализуется при участии Северо-Кавказского федерального университета в рамках проекта «Всероссийское инженерное кейс-соревнование среди школьников» при поддержке гранта Федерального агентства по делам молодежи. Соорганизатором Лиги молодых специалистов выступает ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».