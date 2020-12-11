Москва, 11 декабря 2020, 10:11 — REGNUM
В пятницу, 11 декабря, стартовал финал Осеннего кубка международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Школьники, студенты и молодые специалисты — всего 81 команда — выйдут в прямой эфир, чтобы представить экспертам свои инженерные решения по теме «Технологическая модернизация».
Участники Осеннего кубка разделены на лиги: Школьная лига, Лига молодых специалистов, Студенческая лига, а также Специальная лига «ЭКО-CASE». Школьники представят кейс «Искусственные острова», посвященный поиску мест обитания человечества в будущем, а также продемонстрируют созданные из подручного материала уменьшенные копии объектов ТЭК и МСК.
Студенты разработали варианты трансфера лучших инновационных практик и технологий в рамках энергокомпаний и смежных с энергетикой отраслей.
Молодые специалисты компаний ТЭК и МСК обсудят с экспертами инновационные стартапы в активно развивающихся регионах России.
Финалисты Специальной лиги «ЭКО-CASE», которая впервые проходит в этом году при грантовой поддержке ГК «Росатом», расскажут о решениях, позволяющих безопасно и эффективно утилизировать или перерабатывать радиоактивные отходы атомных электростанций.
Перед стартом защиты кейсов финалистам пожелали удачи чемпионы Осеннего кубка предыдущего сезона: команда школьников «Сияние» из Тарко-Сале (ЯНАО), четверка чемпионов Студенческой лиги из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и молодые инженеры ПАО «МРСК Северо-Запада».
Организаторами Осеннего кубка выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Осенний кубок Школьной Лиги реализуется при участии Северо-Кавказского федерального университета в рамках проекта «Всероссийское инженерное кейс-соревнование среди школьников» при поддержке гранта Федерального агентства по делам молодежи. Соорганизатором Лиги молодых специалистов выступает ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».