Ташкент, , 10:09 — REGNUM Узбекистанский автопроизводитель UzAuto Motors подписал соглашение с компанией Credit Suisse AG на получение кредита на сумму 150 млн евро. Об этом сообщает Drom.ru.

Инвестиции будут направлены на освоение производства автомобилей, построенных на «тележке» GM GEM (global emerging markets). Эта платформа выпускается с 2016 года. Её разработали в Китае специалисты компаний General Motors и SAIC.

На заводе UzAuto Motors будут созданы мощности, позволяющие собирать 190 тыс. автомобилей с «тележкой» GM GEM в год. Ожидается, что эти машины будут активно экспортироваться в Россию.

Компания UzAuto Motors создана совсем недавно — в 2019 году. Это бывший GM Uzbekistan. Автопредприятие находится в городе Асака. Его общая площадь равна 72 га. Производство здесь осуществляется по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов

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