Москва, , 10:06 — REGNUM В России в настоящее время нет экономических предпосылок к дальнейшему снижению ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ о том, что «ситуация может сложиться так», что понадобиться снижение ключевой ставки.

«В текущих условиях вряд ли стоит ожидать снижения ключевой ставки. В конце года из-за роста [цен], а также из-за снижения доходов населения, связанного с экономическими последствиями пандемии коронавируса, темпы инфляции в России превысили ожидаемые и запланированные и составили по данным Росстата в ноябре 4,42%, — сказал Марков. — Прогнозные показатели по инфляции на декабрь составляют 4,5%. Иными словами экономических предпосылок для снижения ключевой ставки сейчас нет».

Кроме того, как полагает экономист ни банки, ни другие хозяйствующие субъекты пока еще полностью не приспособились к текущей ключевой ставке в размере 4,25%, установленной в июле 2020 года.

«Дальнейшее снижение ключевой ставки возможно в будущем по мере стабилизации и положительного развития ситуации в российской экономике, что даст Банку России основания для дальнейшего смягчения монетарной политики», — пояснил Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что Банк России может даже повысить ключевую ставку, чтобы ограничить ключевую ставку.